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Мишустин: Калининграду выделят 5,5 млрд рублей после ограничения транзита

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Выделенные правительством средства направят на поддержку инвестиционных проектов.

Правительство выделит Калининграду 5,5 млрд рублей после ограничения транзита. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, Калининградская область столкнулась с ограничениями на транзит грузов из других российских субъектов. Он напомнил, что ограничения были вызваны недружественными странами. Выделенные правительством средства направят на поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест в этой области.

Ранее мы сообщали, что правительство выделит 15 млрд рублей на расширение производства МС-21.

Видео: Правительство России

Теги: калининград, михаил мишустин, премьер-министр россии, средства, транзит
Категории: Лента новостей, Новости России,

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