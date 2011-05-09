Мишустин: Калининграду выделят 5,5 млрд рублей после ограничения транзита

Выделенные правительством средства направят на поддержку инвестиционных проектов.

Правительство выделит Калининграду 5,5 млрд рублей после ограничения транзита. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, Калининградская область столкнулась с ограничениями на транзит грузов из других российских субъектов. Он напомнил, что ограничения были вызваны недружественными странами. Выделенные правительством средства направят на поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест в этой области.

Ранее мы сообщали, что правительство выделит 15 млрд рублей на расширение производства МС-21.

Видео: Правительство России