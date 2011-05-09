Правительство выделит 15 млрд рублей на расширение производства МС-21

Еще 25 млрд рублей будут выделены на поддержку системы организации воздушного движения.

Правительство выделит 15 млрд рублей на расширение производства самолетов МС-21. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства, часть финансирования на повышение устойчивости экономики получит авиационная отрасль. Кроме того, еще 25 млрд рублей будут выделены на поддержку системы организации воздушного движения.

Ранее Мишустин заявил, что на повышение устойчивости экономики направят более 100 млрд рублей.

Видео: Правительство России