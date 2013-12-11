Мишустин: на повышение устойчивости экономики направят более 100 млрд рублей

Он подчеркнул, что этот вопрос подробно обсуждали на заседании президиума по повышению устойчивости экономики.

На повышение устойчивости экономики правительство направит более 100 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства напомнил, что президент РФ Владимир Путин обращал особое внимание на необходимость помогать отраслям преодолевать нынешние трудности. Он подчеркнул, что этот вопрос подробно обсуждали на заседании президиума по повышению устойчивости экономики.

Ранее Мишустин заявил, что перед Россией стоят такие задачи, с какими не сталкивалась ни одна страна.

Видео: Правительство России