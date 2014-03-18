Мишустин: перед Россией стоят такие задачи, с какими не сталкивалась ни одна страна

Он подчеркнул, что их приходится решать в условиях беспрецедентного санкционного давления.

Перед Россией стоят такие задачи, с какими не сталкивалась ни одна страна. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.

По его словам, задачи, которые стоят перед страной, достаточно сложны. Он подчеркнул, что их приходится решать в условиях беспрецедентного санкционного давления. Мишустин добавил, что такие задачи еще не решала ни одна страна в мире.

Ранее Мишустин назвал долгосрочным трендом значительное сокращение использования доллара.

Видео: Московский финансовый форум