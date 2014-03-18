По словам главы правительства, этот тренд требует последовательной многолетней работы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал долгосрочным трендом значительное сокращение использования доллара. Об этом он рассказал на Московском финансовом форуме.

По словам главы правительства, этот тренд требует последовательной многолетней работы. Мишустин подчеркнул, что если к нему присоединятся другие страны, то можно будет говорить о формировании многополярной системы международных расчетов.

Также премьер назвал переход к более широкому использованию национальных валют компонентом финансового суверенитета.

Ранее Мишустин призвал ускорить цифровизацию финансового сектора/

Видео: Московский финансовый форум