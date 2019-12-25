Глава кабмина РФ рассказал о кибербезопасности и облачных базах данных.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин призвал ускорить цифровизацию финансового сектора страны. С соответствующей инициативой руководитель кабинета министров вышел к участникам пленарного заседания на Московском финансовом форуме. При этом чиновник надеется, что власти РФ смогут обеспечить безопасность подобной структуры и сохранить независимость от стран-держателей серверов.

Нужна ускоренная цифровизация сектора. Но при этом мы обязаны сохранять независимость… То, что раньше занимало недели и месяцы, происходит за пару кликов мышкой или касаний экрана смартфона. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт добавил, что России также требуется обращать внимание на развитие инновационной и технологической среды, цифровых финансовых активов. Михаил Мишустин добавил, что сейчас весь мир переходит на облачную инфраструктуру. По мнению премьера, данный элемент становится основой конкурентоспособности.

Мишустин: нефтегазовые доходы РФ выросли на 50%, несмотря на санкции против ТЭК России.

Фото и видео: Московский финансовый форум