Мишустин: нефтегазовые доходы РФ выросли на 50%, несмотря на санкции против ТЭК России

Глава кабмина РФ рассказал о санкциях в сфере энергоносителей.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о том, что нефтегазовые доходы страны выросли на 50%, несмотря на введенные Западом санкции и ограничения против отечественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК). НА пленарном заседании Московского финансового форума чиновник отметил, что страны коллективного Запада предприняли попытку запретить или давить на РФ в вопросе поставок энергетических носителей.

Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета - почти наполовину. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: инициаторы санкций против РФ не смогли подорвать финансовую стабильность страны.

Фото и видео Московский финансовый форум