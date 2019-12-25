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Мишустин: нефтегазовые доходы РФ выросли на 50%, несмотря на санкции против ТЭК России
Сегодня, 12:43
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Мишустин: нефтегазовые доходы РФ выросли на 50%, несмотря на санкции против ТЭК России

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Глава кабмина РФ рассказал о санкциях в сфере энергоносителей.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о том, что нефтегазовые доходы страны выросли на 50%, несмотря на введенные Западом санкции и ограничения против отечественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК). НА пленарном заседании Московского финансового форума чиновник отметил, что страны коллективного Запада предприняли попытку запретить или давить на РФ в вопросе поставок энергетических носителей.

Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета - почти наполовину.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: инициаторы санкций против РФ не смогли подорвать финансовую стабильность страны.

Фото и видео Московский финансовый форум

Теги: кабмин, михаил мишустин, московский финансовый форум, нефтегазовые доходы, санкции, тэк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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