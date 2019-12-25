Мишустин: инициаторы санкций против РФ не смогли подорвать финансовую стабильность страны

Глава кабмина РФ рассказал о том, что ограничения против РФ не стали разрушительными для страны.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин считает, что западные инициаторы антироссийского, беспрецедентного, санкционного давления не смогли подорвать финансовую стабильность страны. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на пленарном заседании Московского финансового форума. Чиновник уверен в том, что цели Запада в РФ остались невыполненными, а введенные ограничения не стали для государства разрушительными.

Против нашей страны были введены беспрецедентные санкции, но своей основной цели их инициаторы не добились. Подорвать нашу финансовую стабильность не получилось. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабмина напомнил участникам мероприятия о том, что министерство по экономическому развитию в своей оценке огласило, что за январь-июль 2022 года ВВП России упал чуть больше, чем на один процент в соотношении с аналогичным показателем в 2021 году. Тогда экономика опережающими темпами восстанавливалась после пандемии ковида.

Мишустин сообщил о прохождении пика спада потребительского спроса в РФ.

Фото и видео: Московский финансовый форум