Мишустин сообщил о прохождении пика спада потребительского спроса в РФ

Глава кабмина РФ рассказал об адаптации экономики перед санкциями.

Михаил Мишустин сообщил о прохождении пика спада потребительского спроса в России. Соответствующее заявление в рамках выступления на Московском финансовом форуме сделал глава российского правительства. Он подчеркнул, что сейчас отечественная экономическая система находится в плавном процессе адаптации к западному санкционному давлению и новым мировым реалиям.

По оценкам, уже пройден пик спада потребительского спроса. Некоторое замедление динамики, конечно, было неизбежно, но оно не оказалось разрушительным, как предполагали инициаторы санкций. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По словам руководителя кабинета министров, принимаемые усилия властей в РФ дали позитивный и закономерный результат

Мишустин: Россия должна научиться решать проблемы без участия третьих стран.

Фото и видео: Московский финансовый форум