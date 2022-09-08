Мишустин: Россия должна научиться решать проблемы без участия третьих стран

Председатель российского правительства Михаил Мишустин считает, что страна должна научиться решать проблемы без участия третьих государств. Такое мнение чиновник высказал в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт добавил, что конкуренция финансовых институтов должна быть развита в РФ в качестве реакции на долгосрочные западные санкции. Одним из направлений будет развитие ответственной бюджетной политики.

Второе направление, конкуренция финансовых организаций и финансовых институтов. Это и страховые компании, это банки, биржи. Должна быть конкуренция, доступ одинаковый таких компаний к рынку… дадут и справедливую цену. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В третьем пункте Михаил Мишустин включил в повестку кабмина возможность решения всех имеющихся проблем внутри страны без вмешательства извне. Для этого требуется развивать следки в национальных валютах, без участия доллара и евро, развивать цифровые платежные платформы. В качестве примера чиновник привел систему быстрых платежей Банка России, банковскую карту "Мир", НСПК, систему быстрых финансовых сообщений.

Мишустин заявил, что ФНБ создал подушку безопасности для государства.

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