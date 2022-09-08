Мишустин заявил, что ФНБ создал подушку безопасности для государства

Глава кабмина РФ оценил работу правительства в условиях санкций.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин рассказал о том, что Фонд национального благосостояния и денежно-кредитная политика Банка РФ позволили властям планировать надежное финансирование основных функций государства. Такое мнение чиновник высказал в эфире телеканала "Россия-24". Он прокомментировал формирование подушки безопасности для страны.

Стабилизационный фонд, который позже стал ФНБ — это важнейшее завоевание, которое позволило сделать подушку безопасности… дало возможность планировать надежное финансирование всех основных функций. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер России полагает, что все это в совокупности дало возможность чувствовать российским гражданам финансовую стабильность даже в условиях западного санкционного давления.

Мишустин предложил возродить практику цеховых врачей.

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