Мишустин заявил, что ФНБ создал подушку безопасности для государства

Председатель российского правительства Михаил Мишустин рассказал о том, что Фонд национального благосостояния и денежно-кредитная политика Банка РФ позволили властям планировать надежное финансирование основных функций государства. Такое мнение чиновник высказал в эфире телеканала "Россия-24". Он прокомментировал формирование подушки безопасности для страны.
Стабилизационный фонд, который позже стал ФНБ — это важнейшее завоевание, которое позволило сделать подушку безопасности… дало возможность планировать надежное финансирование всех основных функций.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Премьер России полагает, что все это в совокупности дало возможность чувствовать российским гражданам финансовую стабильность даже в условиях западного санкционного давления.
Мишустин предложил возродить практику цеховых врачей.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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