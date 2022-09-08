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Мишустин заявил, что ФНБ создал подушку безопасности для государства

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Глава кабмина РФ оценил работу правительства в условиях санкций.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин рассказал о том, что Фонд национального благосостояния и денежно-кредитная политика Банка РФ позволили властям планировать надежное финансирование основных функций государства. Такое мнение чиновник высказал в эфире телеканала "Россия-24". Он прокомментировал формирование подушки безопасности для страны.

Стабилизационный фонд, который позже стал ФНБ — это важнейшее завоевание, которое позволило сделать подушку безопасности… дало возможность планировать надежное финансирование всех основных функций.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер России полагает, что все это в совокупности дало возможность чувствовать российским гражданам финансовую стабильность даже в условиях западного санкционного давления.

Мишустин предложил возродить практику цеховых врачей.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: кабмин, михаил мишустин, подушка безопасности, фнб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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