Мишустин предложил возродить практику цеховых врачей

Председатель российского правительства Михаил Мишустин поддержал инициативу открывать на предприятиях медицинские службы.Он отметил, что по сути данное предложение возрождает такую практику как цеховые врачи. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках оперативного заседания кабинета министров, выслушав доклад вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Давайте ее реализуем и, конечно, окажем содействие и тем компаниям, где уже есть соответствующие подразделения. Мы им поможем заключить соглашения с государственными организациями.

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ