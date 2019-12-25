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Мишустин предложил возродить практику цеховых врачей
Сегодня, 11:04
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Мишустин предложил возродить практику цеховых врачей

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Глава кабмина поддержал инициативу Татьяны Голиковой.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин поддержал инициативу открывать на предприятиях медицинские службы.Он отметил, что по сути данное предложение возрождает такую практику как цеховые врачи. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках оперативного заседания кабинета министров, выслушав доклад вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Давайте ее реализуем и, конечно, окажем содействие и тем компаниям, где уже есть соответствующие подразделения. Мы им поможем заключить соглашения с государственными организациями.

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Премьер-министр РФ напомнил, что программа поможет вовремя выявлять признаки начального развития профессиональных заболеваний на предприятиях.

Максимальный объем льготного кредита по промышленной ипотеке составит 500 млн рублей.

Фото и видео: Правительство России

Теги: кабмин, медицина, михаил мишустин, производство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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