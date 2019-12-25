Денис Мантуров раскрыл подробности о новом правительственном проекте.

Максимальный объем льготного кредита по промышленной ипотеке составит 500 млн рублей в верхней планке. Соответствующее заявление в рамках оперативного заседания правительства сделал глава министерства по промышленности и торговли Денис Мантуров. Чиновник раскрыл подробности о новом льготном кредитовании для отечественного бизнеса. Эксперт пояснил, что в объеме вопроса предоставления ипотеки опора идет на среднюю по стране стоимость производственных площадей.

Эта сумма вполне обеспечит приобретение до 10 тысяч квадратных метров производственной недвижимости. Примерно столько достаточно на сегодняшний день для размещения небольшого, среднего размера завода. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Глава Минпромторга России добавил, что согласно базовому сценарию модели промышленной ипотеки, предпринимателям кредиты будут предоставляться на срок до семи лет. Ставка составит семь процентов годовых. Однако для инновационных технологических компаний ставка будет снижена до 3%.

Мишустн: российское правительство запускает промышленную ипотеку.

Фото и видео: Правительство России

