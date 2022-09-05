Правительство запускает промышленную ипотеку

Михаил Мишустин рассказал, на реализацию каких целей бизнес может получить льготное кредитование.

В России начнет действовать ипотечная программа для промышленных предприятий. Об этом в рамках регулярного заседания кабинета министров рассказал Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что отечественные предприятия теперь смогут получать льготные кредиты на приобретение производственной недвижимости. Премьер-министр РФ добавил, что данная мера поддержки реализовывается в соответствии с поручением президента Владимира Путина.

Промышленная ипотека. Соответствующее постановление подготовлено, российские организации смогут получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Кабмин выделит около 10 млрд рублей на субсидирование покупки отечественной авиатехники.

Фото и видео: Правительство России