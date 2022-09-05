Правительство запускает промышленную ипотеку

В России начнет действовать ипотечная программа для промышленных предприятий. Об этом в рамках регулярного заседания кабинета министров рассказал Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что отечественные предприятия теперь смогут получать льготные кредиты на приобретение производственной недвижимости. Премьер-министр РФ добавил, что данная мера поддержки реализовывается в соответствии с поручением президента Владимира Путина.
Промышленная ипотека. Соответствующее постановление подготовлено, российские организации смогут получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Кабмин выделит около 10 млрд рублей на субсидирование покупки отечественной авиатехники.
Фото и видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все