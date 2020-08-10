Кабмин выделит около 10 млрд рублей на субсидирование покупки отечественной авиатехники

Михаил Мишустин рассказал о поддержке отрасли на сумму в 10 млрд рублей.

Глава российского правительства рассказал о том, что кабинет министров выделит около 10 млрд рублей на субсидирование покупки отечественной авиатехники. Соответствующей информацией чиновник поделился на заседании с коллегами. Власти страны продлевают программу субсидирования кредитов для лизинговых компаний. на эти задачи из федерального бюджета будет направлено порядка 10 миллиардов рублей.

Важно, что это не только позволит сократить издержки лизингодателей, но и частично компенсирует возрастающую финансовую нагрузку на авиакомпании. Таким образом, дополнительные затраты не будут переложены на пассажиров. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновники заметили, что теперь государственная программа распространяется не только на кредиты, взятые в период с 2008 по 2021 год, но также на денежные займы, оформленные в 2022 году. По мнению Михаила Мишустина, данная поддержка за свои 10 лет показывает хорошие результаты и эффективность для промышленности. Кабмину удалось увеличить спрос на авиационную технику. Программа продлена еще на год. Правительство субсидирует приобретение 59 самолетов Sukhoi Superjet 100, в том числе семи машин, которые были созданы в текущем году.

Мишустин анонсировал ликвидацию 40 экологически опасных объектов.

Фото и видео: Правительство России