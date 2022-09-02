Глава кабмина РФ рассказал о работе по улучшению экологии.

Глава российского правительства Михаил Мишустин анонсировал ликвидацию 40 экологически опасных объектов по стране. Соответствующей информацией чиновник поделился в рамках выступления на заседании кабинета министров. Он рассказал, что чиновники занимаются уборкой в рамках проекта "Чистая страна". Эта программа помогает уничтожать несанкционированные свалки и объекты накопленного вреда. Эти объекты негативно сказываются как на окружающей природной среде, так и здоровье граждан.

Чтобы мероприятия проводились эффективнее, будут перераспределены свыше 9 млрд 300 млн рублей.Из этих средств более 2,7 млрд рублей направим уже до конца этого года, а остальные - в течение следующих двух лет. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник заметил, что государственное финансирование позволит ликвидировать в 36 российских городах 40 опасных для окружающей среды объектов, а также завершить рекультивацию сотен гектаров земли.

Правительство работает над созданием единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ.

Фото и видео: Правительство России