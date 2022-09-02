Михаил Мишустин рассказал о борьбе с климатическими изменениями в России.

Правительство работает над созданием единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ. Соответствующее заявление в рамках правительственного заседания сделал глава кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник отметил, что на развитие структуры будет выделено из государственного бюджета страны порядка 1,8 миллиардов рублей. Эти средства распределятся между десятками научных учреждений по всем регионам РФ. Специалисты проведут около

50 исследований и разработок. В частности, работы будут связаны с формированием моделей океана при покрытии акватории льдом, модели климата планеты за последние 200 лет, системы наблюдения за таянием многолетней мерзлоты, сценариев декарбонизации мира.

Работа ученых поможет не допустить негативного влияния изменений климата на все отрасли экономики и качество жизни граждан. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

На государственное финансирование низкоуглеродной повестки российским правительством предусмотрено более 11 млрд рублей, которые будут выделены в ближайшие 3 года. Михаил Мишустин отметил, что инновационный проект России позволит обеспечить страну национальными программами по борьбе с опустыниванием, актуальными для 13 субъектов РФ.

Кабмин выделит в 2022 году 10,5 млрд рублей на выплаты беженцам из Донбасса и с Украины.

Фото и видео: Правительство России

