Михаил Мишустин рассказал, как будут происходить соцвыплаты.

Кабмин выделит в 2022 году 10,5 млрд рублей на выплаты беженцам из Донбасса и с Украины. Соответствующее заявление на правительственном заседании сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник рассказал, что уже подготовлена документация по социальным выплатам гражданам Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных территорий Украины, которые вынужденно уехали из дома.

По поручению президента правительство подготовило все документы, которые нужны для социальной помощи гражданам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР, Украину, а также лицам без гражданства, прибывшим в Россию. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник объяснил, что властями страны определен порядок выплат и правила предоставления денежных средств регионам. Список инструментов поддержки определен главой государства Владимиром Путиным. Напомним, что с 1 июля и до конца 2022 года года ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей назначаются пенсионерам и людям с инвалидностью.Аналогичные выплаты действуют в отношении единственного родителя ребенка.

Мишустин задал ученикам школы-интерната при МГУ задачу по геометрии.

Фото и видео: Правительство России

