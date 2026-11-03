Эксперт рассказал, что из антиквариата будет расти в цене

Бум на древнерусскую живопись прошел.

Среди антиквариата в будущем будет расти в цене то, что связано с Нижним Новгородом и дореволюционной Россией. Такое мнение в разговоре с NewsNN высказал антиквар и литератор Олег Рябов.

По словам эксперта, особым спросом могут обладать вещи с надписью "Нижегородская ярмарка", а также предметы с Николаем II и Александром III. Дореволюционные почтовые открытки с рекламой тоже могут вырасти в цене, что они частично уже продемонстрировали, так как подорожали с полутора до трех-пяти тысяч рублей за штуку.

Также Рябов рассказал, что бум на древнерусскую живопись прошел, зато выросли в цене советские статуэтки, соцарт, колокольчики и серебро. Хрусталь, за которым в СССР гонялись, теперь не покупают даже за 100 рублей, а цветное стекло и бронза пользуются спросом.

Ранее петербургский раритет Гоголя 1836 года оценили в 3,5 млн рублей в Петербурге.

Фото: unsplash (Tom Caillarec)