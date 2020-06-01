В Минобороны РФ готовы конкретизировать шаги при сближении кораблей и самолетов.

Россия готова зафиксировать с НАТО правила сближения самолетов и кораблей. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал руководитель Главного оперативного управления Генштаба экипажей, генерал-полковник Сергей Рудской. Чиновник отметил, что российские военные готовы предпринять меры по конкретизации шагов для устранения "чувствительных инцидентов" при деятельности пилотов воздушных судов и экипажей морских средств.

В качестве конкретизации шагов по устранению чувствительных инцидентов в РФ зафиксировать совместные правила, определяющие минимальные расстояния сближения самолетов и кораблей Сергей Рудской, генерал-полковник

Эксперт отметил, что в Минобороны России хотят также конкретизировать порядок взаимодействия экипажей при сближении самолетов и кораблей.

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Видео: YouTube / Минобороны России