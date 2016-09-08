  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:57
98
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Россия готова поставлять Мозамбику военную продукцию, заявил Лавров

0 0

Глава МИД РФ рассказал о сотрудничестве с африканской страной.

Москва готова поставлять Мозамбику продукцию военного назначения для повышения обороноспособности африканского государства и развития его антитеррористического потенциала. Соответствующее заявление в ходе выступления на совместной пресс-конференции с местным министром общественных работ, жилья и водных ресурсов Мозамбика Карпушем Мешкитой сделал российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

В развитии имеющегося хорошего опыта, будем готовы поставлять требуемую мозамбикским друзьям продукцию военного назначения, в том числе для обеспечения обороноспособности и повышения антитеррористического потенциала.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил, что Запад напрямую поддерживает геноцид русских.

Фото и видео: МИД России

Теги: африка, военное сотрудничество, мид, мозамбик, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии