Глава МИД РФ рассказал о сотрудничестве с африканской страной.

Москва готова поставлять Мозамбику продукцию военного назначения для повышения обороноспособности африканского государства и развития его антитеррористического потенциала. Соответствующее заявление в ходе выступления на совместной пресс-конференции с местным министром общественных работ, жилья и водных ресурсов Мозамбика Карпушем Мешкитой сделал российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

В развитии имеющегося хорошего опыта, будем готовы поставлять требуемую мозамбикским друзьям продукцию военного назначения, в том числе для обеспечения обороноспособности и повышения антитеррористического потенциала. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил, что Запад напрямую поддерживает геноцид русских.

Фото и видео: МИД России