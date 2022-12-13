Лавров заявил, что Запад напрямую поддерживает геноцид русских

Глава МИД РФ рассказал о поддержке Западом военных преступлений Киева.

Коллективный Запад напрямую поддерживает геноцид на Украине, закрывая глаза на высказывания официальных представителей киевского режима о намерении "убить всех русских". Соответствующее заявление в рамках выступления на совместной пресс-конференции с африканским коллегой из Бурунди сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Чиновник прокомментировал слова руководителя украинской разведки Кирилла Буданова, сделанное им в интервью для издания Yahoo News. Тогда глава ГУР пояснил прессе, что спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".

Запад настаивает, что нет другой основы для урегулирования украинской ситуации, кроме как пресловутая "формула мира Зеленского", а одновременно команда Зеленского грозится, освободив, как они выражаются, Крым и восточные районы Украины, начать убивать всех русских и уничтожать там все русское, вывод очень простой - Запад напрямую поддерживает геноцид. Сергей Лавров, глава МИД России

Сергей Лавров пояснил, что всегда лучше правду о том, кто в отношении тебя что затевает. Сейчас МИД РФ исходит из позиции о том, что Запад поддерживает попытку геноцида русских со стороны ВСУ. Дипломат пояснил, что инициативы по преодолению ситуации вокруг регионального конфликта со стороны африканских стран высказываются официальными лицами "искренне, исходя из стремления каким-то образом помочь".

Киевский режим давно перешел к террористическим методам, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России