Киевский режим давно перешел к террористическим методам, заявил Лавров

Глава МИД РФ оценил атаки дронов ВСУ на Москву.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров рассказал о том, что у Москвы нет сомнений в том, что киевский режим давно перешел к террористическим методам с использованием западного оружия. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках совместной пресс-конференции со своим коллегой из Бурунди. Дипломат пояснил прессе, что коллективные заявление от стран Запада о том, что поставляемое натовское вооружение якобы не применяется против объектов, расположенных на территории РФ, является "очередной ложью".

Мы очень подробно сегодня об этом говорили. Нет сомнений. для этого используется то вооружение, которым Запад накачивает их. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Бурунди.

Фото и видео: МИД России