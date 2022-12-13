Россия ценит позицию Сомали по конфликту на Украине, заявил Лавров

Глава МИД РФ рассказал о стремлении США сохранить доминирование в мире.

Россия ценит сбалансированную позицию Сомали по ситуации вокруг украинского конфликта, поэтому делится своими оценками происходящего с Могадишо. Соответствующее заявление в рамках выступления на совместной пресс-конференции с иностранным коллегой Абширом Омаром Хурузе в Москве сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат пояснил, что подавляющее большинство африканских государств понимает первопричины регионального кризиса, связанные с стремлением американцев и их международных союзников по безоглядному укреплению доминирования не только в Европе, но также и других регионах в рамках расширения НАТО.

Мы ценим ту взвешенную сбалансированную позицию, которую наши сомалийские друзья занимают по вопросам, связанным с происходящим вокруг Украины. Мы делимся нашими оценками ситуации Сергей Лавров, глава МИД РФ

Бизнес России заинтересован работать с Сомали в энергетике, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России