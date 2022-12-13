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Бизнес России заинтересован работать с Сомали в энергетике, заявил Лавров

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Глава МИД РФ рассказал о гуманитарной помощи Африке.

 Российские предприниматели заинтересованы в работе с африканскими партнерами из Сомали в энергетической сфере и добыче полезных ископаемых. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с иностранным коллегой Абширом Омаром Хурузом сделал глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Предприниматели Российской Федерации заинтересованы в перспективе приходить и работать совместно с сомалийскими партнерами в сферах энергетики, добычи полезных ископаемых и других перспективных областях...

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД РФ отметил, что Россия помогает Сомали в гуманитарном плане по линии Всемирной продовольственной программы, а также других международных структур при Организации объединенных наций, а также через различные благотворительные неправительственные фонды.

Санкции против Сомали устарели, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России

Теги: абшир омар хурузе, африка, впп, всемирная продовольственная программа, гуманитарная помощь, добыча ископаемых, мид, сергей лавров, сомали, энергетика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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