Россия будет сотрудничать с ООН и МККК для защиты мирного населения Украины

Сергей Лавров рассказал о работе с международными организациями по поставке гумпомощи.

Россия будет сотрудничать с ООН и Международным комитетом Красного Креста для защиты мирного населения Украины. Соответствующей информация глава министерства по иностранным делам сообщил журналистам в рамках совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Всемирной организации Антониу Гутерришем. По словам дипломата, в Москве стремятся облегчить положение гражданского населения в регионе специальной военной операции РФ.

…Цели заключаются, прежде всего, в защите мирного населения, здесь мы заинтересованы сотрудничать с коллегами из ООН, как и с коллегами из Международного комитета Красного Креста. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт добавил, что Россия и ООН уже сформировали рабочую группу, которая находится в Москве на базе министерства обороны России. В текущий момент иностранцы согласовывают конкретные меры, способные помочь беспрепятственной доставке гуманитарной помощи нуждающимся людям. Пока что удалось провести пять подобных конвоев в различные украинские районы.

Генсек ООН предложил создать контактную группу по гумкоридорам с Украины.

Фото и видео: МИД России

