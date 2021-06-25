Генсек ООН предложил создать контактную группу по гумкоридорам с Украины

Антониу Гутеррищ призвал присоединиться к формату Россию и украину.

Генеральный секретарь ООН предложил создать контактную группу по гуманитарным коридорам с территории Украины. такую инициативу иностранец внес в рамках совместной пресс-конференции с министром по внешней политике России Сергеем Лавровым в Москве.

…объединила бы ООН, Россию и Украину для поиска возможностей открытия безопасных коридоров с одновременным прекращением огня, чтобы гарантировать эффективность. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Гутерриш также подтвердил прессе о том, что знает о наличии у российской стороны определенных претензий, но считает при этом, решать спорные вопросы надо в рамках соответствующих Уставу ООН механизмов. По мнению Гутерриша, Всемирная организация обладает большим количеством таких инструментов, позволяющих оценивать подобные озабоченности. В частности, речь идет о функционировании Международного суда.

Генсек ООН: нарушения международного права на Украине требуют независимого расследования.

Фото и видео: МИД России