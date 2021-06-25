Генсек ООН: нарушения международного права на Украине требуют независимого расследования

Антониу Гутерриш сообщил о сожалении, что ООН не вошла в Нормандский формат.

Генеральный секретарь ООН заявил о том, что нарушения международного гуманитарного права и сведения о военных преступлениях на Украине требуют независимого расследования. Такое мнение иностранец высказал на совместной пресс-конференции с журналистами при участии Сергея Лаврова в Москве. Гость РФ сообщил, что жалеет о том, что в свое время ООН не стала частью нормандского формата для того, чтобы иметь возможность наблюдать за выполнением Минских соглашений.

Если я о чем-то и жалею сегодня, так это о том, что ООН не позволили быть частью нормандского формата, чтобы следовать за реализацией Минских соглашений. Антониу Гутерриш, генсек ООН

По мнению специалиста, обеими сторонами конфликта должны обеспечиваться безопасность прохождения эвакуируемых граждан по гуманитарным коридорам, а также гуманитарных грузов. В ООН готовы использовать свои ресурсы для того, чтобы вывести нуждающихся граждан с территории Мариуполя, а в частности - металлургического предприятия "Азовсталь".

Лавров: Россия выступает за переговорное решение ситуации на Украине.

Фото и видео: МИД России

