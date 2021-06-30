Лавров: Россия выступает за переговорное решение ситуации на Украине

Глава МИД РФ рассказал о том, что поведение делегации Украины удручает.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за переговорное решение конфликтной ситуации на Украине. Такой информация чиновник поделился с журналистами в рамках совместной пресс-конференции, собранной при участии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Мы сразу же после того, как в начале марта президент Зеленский предложил переговоры, мы согласились, но то, как себя вела украинская делегация на переговорах… Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник напомнил прессе о том, что украинская делегация отказалась подтверждать тот факт, что неделю назад Киев получил новые российские предложения. Ситуацию министр по иностранным делам РФ считает удручающей. По мнению Лаврова, на самом деле режим соседнего государства совершенно не интересуют переговоры.

Лавров: в международных отношениях наступил момент истины.

Фото и видео: МИД России