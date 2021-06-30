Лавров: в международных отношениях наступил момент истины

Глава МИД РФ рассказал о том, что мир пытается плодить альтернативные площадки для "избранных".

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что в международных отношениях наступил момент истины. Такое мнение чиновник высказал в рамках совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В МИД РФ считают, что поднимается вопрос о том, как мир будет жить дальше: на основании Устава ООН или смирится с диктатурой отдельного государства и его группы сателлитов.

Я считаю, что такого рода разговор невозможно пытаться откладывать и откладывать….либо мы все смиримся…либо человечество будет жить на основе Устава ООН. Вот, собственно говоря, очень простой выбор. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр иностранных дел оценил иностранные попытки создания альтернативных партнерств и альянсов для обсуждения ключевых вопросов международной политики, которые проводятся вне универсальных рамок и эгиды ООН. Сергей Лавров не видит необходимости плодить форматы, которые презентуются обществу как "клуб избранных".

Лавров указал генсеку ООН, что ситуация вокруг Украины стала результатом расширения НАТО.

Фото и видео: МИД России