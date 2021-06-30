Лавров указал генсеку ООН, что ситуация вокруг Украины стала результатом расширения НАТО

Глава МИД РФ рассказал о расширении сотрудничества с ООН по гумпомощи.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу на то, что ситуация вокруг Украины стала результатом безграничного расширения НАТО. Такой информацией чиновник поделился с журналистами во время совместной пресс-конференции по результатам рабочей встречи в Москве. Он отметил, что во время общения между сторонами делегаты уделили значительное внимание обстановке в Европе, Киеву и ЛНР с ДНР.

Лавров подчеркнул прессе, что Россия заинтересована в международном сотрудничестве с ООН в вопросах оказания помощи гражданскому населению Украины. Министр иностранных дел обсудил с генсекретарем ООН возможное укрепление взаимодействия в сфере оказания гуманитарной помощи мирному населению Донбасса.

Гутерреш призвал создать условия для прекращения огня на Украине.

Фото и видео: МИД России