Сергей Лавров посетил торжественную церемонию в Богородском.

Москва будет добиваться проведения международных соревнований по гребному слалому в Богородском, на территории которого открыли профильный комплекс. Соответствующее заявление на торжественной церемонии сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, который также является председателем местного попечительского совета при Федерации гребного слалома страны. Чиновник пояснил собравшимся на мероприятии, что теперь РФ будет бороться за проведение международных состязаний по данному виду спорта.

Могу сказать, что в рамках соответствующих процедур Богородское получило право на проведение чемпионата мира по гребному слалому в 2026 году. По понятным геополитическим причинам в этом вопросе взята пауза. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что канал в поселке Богородское сможет принимать соревнования самого высокого уровня. Площадь данного объекта, возведенного "РусГидро", составило более 100 гектаров, а протяженность соревновательного канала - 340 метров. Дополнительно там оборудован 126-метровый тренировочный канал со стартовыми бассейнами и финишным водоемом.

Лавров заявил, что Запад взял курс на создание военных блоков в АТР.

Фото и видео: МИД РОссии