Глава МИД РФ оценил попытки НАТО по расширению доминирования в регионе.

Западные страны взяли курс на разрушение архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и формирование там военных блоков. Соответствующее заявление в рамках выступления на Московской конференции по международной безопасности сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.

Взят курс на разрушение инклюзивной, опирающейся на консенсус, асеаноцентричной архитектуры безопасности в АТР, на создание там военных блоков, на продвижение туда натовской инфраструктуры. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт заметил, что страны коллективного Запада провозгласили неделимость безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона, а страны-члены НАТО перечеркнули все собственные прежние заклинания о сугубо оборонительном характере Североатлантического военного альянса. Дипломат добавил, что эти государства продекларировали, что впредь они будут заниматься не только защитой своей территории, но также и продвигать доминирование в регионе.

Лавров обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда