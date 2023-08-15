Лавров обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине

В МИД России оценили работу ЕС и НАТО в противодействии Москве.

США, НАТО и Евросоюз, накачивая Украину оружием, существенно увеличивают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Соответствующее заявление в рамках выступления на Московской конференции по международной безопасности сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник заметил, что власти стран коллективного Запада в целях спасения собственного геополитического проекта о сдерживании России и раскола русского мира накачивают киевский режим.

...Все более современным вооружением, все больше разжигают конфликт и провоцируют при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру... Их авантюрные, безответственные линии существенно повышают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Россия опасается, что США хотят пустить ДНЯО "под откос", заявил Лавров.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда