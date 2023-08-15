Россия опасается, что США хотят пустить ДНЯО "под откос", заявил Лавров

Глава МИД РФ оценил риски из-за AUKUS.

Москва опасается того, что американские власти готовятся "пустить под откос" Договор о нераспространении ядерного оружия. Соответствующее заявление в рамках выступления на Московской конференции по международной безопасности сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник напомнил коллегам о том, что целый ряд ключевых соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения Вашингтон "отверг. Дипломат добавил, что внешние риски формируются в рамках откровенных попыток со стороны США вывести из-под процедуры этого договора англосаксонский ядерный проект, разрабатываемый в рамках нового военного блока AUKUS.

И готовы сейчас, уже есть такие даже опасения, покуситься на один из краеугольных элементов глобальной архитектуры безопасности - Договор о нераспространении ядерного оружия. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров прокомментировал реакцию Запада на переворот в Нигере.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда