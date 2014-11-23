Лавров прокомментировал реакцию Запада на переворот в Нигере

В МИД РФ сравнили ситуацию в Африке с украинским кризисом.

Страны коллективного Запада требуют восстановления демократии в Нигере, хотя ранее почти все из них проигнорировали государственный переворот в Киеве. Соответствующее заявление в рамках выступления на Московской конференции по международной безопасности сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат подчеркнул, что НАТо практически никак не отреагировало на на смещение легитимной власти на Украине через "кровавый госпереворот", произошедший в 2014 году.

Смотрите, как дружно сейчас Запад реагирует на государственный переворот в Нигере, требуя восстановления демократии. Подобные примеры лицемерия и двойных стандартов можно приводить бесконечно. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил, что не знает о новых предложениях по зерновой сделке.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда