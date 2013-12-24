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Лавров заявил, что не знает о новых предложениях по зерновой сделке

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Он уточнил, что обе страны готовы работать над льготными поставками зерна в развивающиеся страны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не знает о новых предложениях по зерновой сделке. Об этом он рассказал журналистам.

Отвечая на вопрос о якобы новых предложениях по сделке, которые РФ могла предоставить Турции, Лавров отметил, что ему об этом неизвестно. Министр подчеркнул, что речь может идти о том, что обсуждали президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Он уточнил, что обе страны готовы работать над льготными поставками зерна в развивающиеся страны.

Ранее мы сообщали, что Лавров вызвал ажиотаж среди журналистов в кулуарах встречи АСЕАН в Джакарте.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: зерновая сделка, мид россии, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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