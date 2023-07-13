Лавров вызвал ажиотаж среди журналистов в кулуарах встречи АСЕАН в Джакарте

Глава МИД России Сергей Лавров вызвал ажиотаж среди журналистов в кулуарах встречи АСЕАН. Об этом сообщает "РИА Новости".
По окончании встречи Россия-АСЕАН в Джакарте Лаврова встретила толпа представителей СМИ. Собравшиеся в холле журналисты пытались привлечь внимание главы российской дипломатии криками и овациями. Министр предложил им сделать совместное фото, после чего пожелал им успехов.
Ранее Лавров заявил, что дискуссия о ядерной войне началась из-за слов политиков Запада.
Видео: Telegram / РИА Новости
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