Лавров заявил, что дискуссия о ядерной войне началась из-за слов политиков Запада

Глава МИД РФ оценил агрессивную риторику Запада.

Высказывания западных политиков положили начало дискуссиям в публичном пространстве о вероятности ядерной войны с Россией. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами медиагруппы "Радио и ТВ Португалии" сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат напомнил иностранцам о провокационных высказываниях экс-премьер министра Великобритании Лиз Трасс, а также командующего ВВС Германии Инго Герхарца, бывшего главы французского внешнеполитического ведомства Жан-Ива Ле Дриана.

Подобные высказывания и послужили началу дискуссий в публичном пространстве о вероятности ядерной войны. Сергей Лавров, глава МИД России

Дипломат подчеркнул, что правильный адресат вопросов о возможности ядерного конфликта - те лица, которые на Западе требуют нанести Москве стратегическое поражение. Сергей Лавров заметил, что его основной посыл заключается в том, что иностранные СМИ должны анализировать заявления лидеров ЕС и НАТО, так как речь идет об исключительно агрессивной риторики с ее стороны.

Лавров сообщил об отказе стран Юга подписывать заявления после саммита в Дании.

Фото и видео: МИД России