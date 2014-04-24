Лавров сообщил об отказе стран Юга подписывать заявления после саммита в Дании

Глава МИД РФ рассказал о плане Запада в отношении Москвы.

Страны Глобального Юга отказались подписывать совместные заявления с Западом на встрече в Копенгагене, которая была посвящена Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиагруппе "Радио и ТВ Португалии".

Этому была посвящена встреча в Копенгагене, куда пригласили ряд уважаемых стран Глобального Юга, которые, как нам сказали, отказались подписывать совместные заявления. Сергей Лавров, глава МИД России

Дипломат уточнил, что страны коллективного Запада продолжат попытки перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга. Сергей Лавров считает, что этот момент является сердцевиной политического процесса, который Запад пытается навязать остальным государствам. В МИД РФ рассказали о том, что Запад хочет перетянуть российских единомышленников, а также стратегических партнеров Москвы ради "капитуляции России".

Лавров заявил, что собрания украинских военных с западными генералами будут уничтожаться.

Фото и видео: МИД России