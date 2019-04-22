Лавров заявил, что собрания украинских военных с западными генералами будут уничтожаться

Глава МИД России оценил собрания украинских военных на гражданских инфраструктурных объектах.

Российские военнослужащие будут уничтожать места, в которых собираются украинские военные и западные наемники. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конферении с журналистами сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в Москве. Чиновник добавил, что Россия не использует мирную инфраструктуру для собраний военных. Такая ситуация является нарушением международного гкманитарного права и военным преступлением.

Если мы будем обнаруживать вот такие собрания, наподобие того, что было на днях в Краматорске, мы будем их уничтожать. Украинцы используют гражданскую инфраструктуру постоянно и регулярно для размещения своих тяжелых вооружений, на это бы попросил обратить внимание страны НАТО. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что колумбийский президент Густаво Петро ранее заявил о том, что МИД страны должен направить России ноту протеста после удара Вооруженных сил по Краматорску, где среди раненых оказались три гражданина Колумбии. Минобороны России уведомило 28 июня о том, что был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. При этом военные не атакую гражданские объекты.

Лавров назвал одной из причин начала СВО несоблюдение минских соглашений.

Фото и видео: МИД России