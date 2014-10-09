Лавров назвал одной из причин начала СВО несоблюдение минских соглашений

Глава МИД РФ также рассказал о целях СВО на Украине.

Одной из причин начала специальной военной операции России стало несоблюдение минских соглашений. Соответствующее заявление глава российского министерства по иностранным делам Сергей лавров сделал в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами в Москве. Дипломат уточнил, что одной из целей СВО является вопрос, связанный с гуманитарной ситуацией.

Нормальная ли гуманитарная ситуация, когда после подписания минских договоренностей, даже за год до этого, после госпереворота, ежедневно, несмотря на резолюцию СБ, который их одобрил, бомбили гражданские объекты: школы, больницы, детские сады? Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: у ЮНЕСКО есть полномочия, чтобы разобраться с вывозом святынь с Украины.

Фото и видео: МИД России