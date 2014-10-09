Лавров назвал одной из причин начала СВО несоблюдение минских соглашений

Одной из причин начала специальной военной операции России стало несоблюдение минских соглашений. Соответствующее заявление глава российского министерства по иностранным делам Сергей лавров сделал в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами в Москве. Дипломат уточнил, что одной из целей СВО является вопрос, связанный с гуманитарной ситуацией.
Нормальная ли гуманитарная ситуация, когда после подписания минских договоренностей, даже за год до этого, после госпереворота, ежедневно, несмотря на резолюцию СБ, который их одобрил, бомбили гражданские объекты: школы, больницы, детские сады?
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров: у ЮНЕСКО есть полномочия, чтобы разобраться с вывозом святынь с Украины.
Фото и видео: МИД России
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