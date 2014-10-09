Лавров: у ЮНЕСКО есть полномочия, чтобы разобраться с вывозом святынь с Украины

Глава МИД РФ рассказал о том, что структура отказалась участвовать в судьбе Киево-Печерском лавры.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров заявил о том, что Москва обращалась в ЮНЕСКО и лично к генеральному директору Одре Азуле просьбой разобраться в ситуации с вывозом святынь с Украины, однако данная организация не стала заниматься этой проблемой. Соответствующей информацией дипломат поделился с журналистами в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами в Москве. При этом в МИД РФ уточнили что существует специальный объектов культурного наследия ЮНЕСКО, в который входит Киево-Печерская лавра с ее убранством, оформлением и достоянием.

...Стала нас заверять, что ЮНЕСКО к этому никакого отношения не имеет, но наш вопрос был не совсем в этом. Да, если ЮНЕСКО вдруг как-то было бы в этом деле задействовано, это уже было бы нарушением всех норм уставных документов этой организации... Сергей Лавров, глава МИД РФ

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Фото и видео: МИД России