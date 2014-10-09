Лавров: Россия и Сербия согласовывают приезд главы МИД этой страны в РФ

Глава МИД РФ рассказал о контактах с Белградом.

Москва и Белград согласовывают визит министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича в Россию после срыва официальной поездки российской делегации с министром иностранных дел Сергеем Лавровым Сербию в 2022 году. Об этом чиновник напомнил журналистам на пресс-конференции с журналистами в Москве. Он объяснил, что признателен президенту Сербии Александару Вучичу и правительству этой страны за открытость для проведения двусторонних контактов.

Запад воспрепятствовал, просто заставив соседние с Сербией страны не разрешить пролет нашего самолета. Мы договорились с Ивицей Дачичем, моим добрым старым другом, что в этой ситуации он приедет. Согласовываем какие-то конкретные сроки. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД РФ подчеркнул, что контакты России с Сербией регулярны и полезны сторонам. Дополнительно руководители имеют возможность общаться по телефону.

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Фото и видео: МИД России