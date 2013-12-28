Лавров назвал "враньем чистой воды" обвинения в адрес РФ о подготовке провокации на ЗАЭС

Глава МИД РФ оценил сообщения киевского режима о "подготовке теракта" со стороны Москвы.

Обвинения Киева в адрес Москвы в том, что РФ якобы готовит провокации на Запорожской АЭС (ЗАЭС), являются "враньем чистой воды". Такого мнения придерживается российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил перед журналистами на пресс-конференции в Москве.

То, что они говорят будто мы сами себя будем взрывать, находясь на ядерном объекте, - надо ли это комментировать? Это вписывается в стиль действий нынешнего украинского руководства, которое любой бред выдает как самую актуальную задачу.... Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат напомнил СМИ о том, что инспекция МАГАТЭ на ЗАЭС прекрасно знает о том, кто на самом деле обстреливает режимный объект, но не указывают это в своих докладах руководству. Сергей Лавров заметил, что Россия просит экспертов МАГАТЭ указывать в докладах хотя бы направление, откуда идут обстрелы ЗАЭС.

Лавров: нахождение ЧВК "Вагнер" в Африке регулируется их прямыми контрактами со странами.

Фото и видео: МИД России