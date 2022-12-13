Глава МИД РФ рассказал о том, что ЕС не выполнит обещания, данные Белграду.

Подходы стран коллективного Запада к проблеме сербских муниципалитетов в непризнанном регионе Косово идентичны тому, как Запад отнесся к выполнению минских договоренностей по Украине. Соответствующее заявление в ходе выступления на международной конференции Raisina Dialogue в Нью-Дели сделал российский министр по внешней политике Сергей Лавров. Чиновник поянил, что на самом деле Запад не планировал выполнять свои международные обязательства, как и не хотят реализовывать то, что обещали Белграду относительно сербских граждан в Косово.

Та же самая история: обман сербов в том, что касается сообщества сербских муниципалитетов в Косово, обман России в том, что касается минских договоренностей. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что власти Сербии в 2011 году начало крупные переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве Евросоюза. Значимыми достигнутыми договоренностями на текущий момент являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины. Его стороны заключили в апреле 2013 года. Стоит отметить и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, которое было подписано в августе 2015 года.

Лавров пошутил, что он не министр, если позиция Запада по Украине не является лицемерием.

Фото и видео: МИД России