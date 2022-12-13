Лавров пошутил, что он не министр, если позиция Запада по Украине не является лицемерием

Глава МИД РФ рассказал о том, что Киев пытался отменить русский язык в стране.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пошутил, что он не является министром по иностранным делам в том случае, если позиция коллективного Запада по Украине не является лицемерием. В ходе международной конференции "Диалог Райсина" в Нью-Дели дипломат напомнил о том, что американская сторона и их союзники позволяли себе бомбить суверенные страны. Он задал риторический вопрос о том, верят ли люди в то, что у властей США есть право объявлять угрозой для их национальной безопасности любую мировую державу, как это было с Югославией, Ираком, Ливией или Сирией. Лавров напомнил, что эти страны находятся в десятках тысяч километрах от границ Америки, за Атлантическим океаном.

В то время как Россия в течение более 10 лет предупреждала их: "Ребята, вы занимаетесь тем, что закончится очень плохо". И не через океан, а прямо на наших границах, на территориях, где русские жили на протяжении веков. Так если это не двойные стандарты, то я не министр. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Таким образом дипломат ответил на вопрос вопрос ведущего конференции о причинах действий России на Украине и к чему они могут привести. Сергей Лавров добавил, что в настоящее время на Украине ведется война против всего русского. Он призвал подумать о реакции общества на то, что в Ирландии решатся на запрет английского языка, в Бельгии - французского, а в Швейцарии - немецкого. Однако никто не решился говорить или даже "шевелить мизинцем", когда киевский режим запретил в своей стране русский язык.

Лавров заявил, что Россия продолжит добиваться справедливости для украинского народа.

Фото и видео: МИД России

