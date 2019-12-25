Дочь ветерана возмущена наградой, которую вручили ее отцу.

Российскую медаль в честь 75-летия Победы сочли преступлением против Украины. Об этом сообщил журналисты местного "11 канала" со ссылкой на жительницу Днепропетровской области. Она уточнила, что ее отцу вручили награду в честь победы во Великой Отечественной войне. Речь идет о 95-летнем Василии Волошко. Сейчас ветеран проживает в городе Новомосковск. Награду за него пришла забирать дочь, так как ее отец заболел.

Я пришла домой, надела очки и прочитала все. Скажу, что сначала возмущению моему не было предела дочь ветерана ВОВ

Женщина рассказала, что сначала хотела избавиться от награды, но после решила сохранить ее в качестве вещественного доказательства. Телеканал добавил, что Волошко не сообщили, что он получил медаль. По мнению его дочери, для него это станет болезненной новостью, так как он считается "заядлым патриотом". Семья планирует обратиться в СБУ.

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Фото: Pixabay.com