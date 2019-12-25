Новок поколение танков будет иметь электротермохимическую пушку.

Российскую "Армату" заменит танк с ЭТХП. Об этом сообщили журналисты "Звезды" со ссылкой на сведения из собственных источников в оборонно-промышленном комплексе. Эксперт отметил, что принципиально новое поколение боевых машин может получить электротермохимическую пушку.

В системе ЭТХП используется предварительный разогрев метательного вещества с последующей его подачей под высоким давлением в ствол. Там при помощи электроэнергии оно превращается в плазму.

В этом случае удается получить более плавную, чем в обычных пушках, кривую давления в канале ствола и, как результат, повысить начальную скорость снаряда чуть ли не до 4500 метров в секунду публикация "Звезды"

В СМИ говорится о том, что пушкой оснастят беспилотную боевую машину. Оружие может управляться при участии оператора, искусственным интеллектом.

На Украине российскую "Армату" назвали недоделанной.

Фото: Минобороны России