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Российского пилота уличили в жульничестве на "Дакаре"

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В ролике показано, что экипаж Сергея Карякина нарушил правила ралли-марафона.

Российского пилота уличили в жульничестве на "Дакаре". Ролик опубликован в Instagram-аккаунте журналиста из Саудовской Аравии Ибрахима Аль-Зубаиди. Специалист рассказал, что Сергей Корякин мог схитрить во время ралли-марафона. На заснятых кадрах видно, что зрительский джип помогает экипажу российского спортсмена. Это является нарушением правил соревнования.

Карякин, который утверждал, что пилот из Саудовской Аравии Салех Аль-Саиф получал незаконную помощь, сегодня сам пользуется ею! Ситуация для Сергея будет очень неловкой после этого видео

Ибрахим Аль-Зубаиди, журналист

Напомним, что ранее Сергей Карякин обвинил одного из противников из Саудовской Аравии в том, что экипаж получает иностранную помощь. При этом он отказался называть имя гонщика. Известно, что в ралли принимают участие два пилота из СА в классе мотовездеходов.

Противостояние Пашиняна с Алиевым превратили в "гоночный мем".

Видео: Instagram/ibrahimalzubadi

 

Теги: гонка, дакар, ралли, саудовская аравия, сергей карякин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, Спорт,

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