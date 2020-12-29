В ролике показано, что экипаж Сергея Карякина нарушил правила ралли-марафона.

Российского пилота уличили в жульничестве на "Дакаре". Ролик опубликован в Instagram-аккаунте журналиста из Саудовской Аравии Ибрахима Аль-Зубаиди. Специалист рассказал, что Сергей Корякин мог схитрить во время ралли-марафона. На заснятых кадрах видно, что зрительский джип помогает экипажу российского спортсмена. Это является нарушением правил соревнования.

Карякин, который утверждал, что пилот из Саудовской Аравии Салех Аль-Саиф получал незаконную помощь, сегодня сам пользуется ею! Ситуация для Сергея будет очень неловкой после этого видео Ибрахим Аль-Зубаиди, журналист

Напомним, что ранее Сергей Карякин обвинил одного из противников из Саудовской Аравии в том, что экипаж получает иностранную помощь. При этом он отказался называть имя гонщика. Известно, что в ралли принимают участие два пилота из СА в классе мотовездеходов.

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Видео: Instagram/ibrahimalzubadi